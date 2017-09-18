В Хызы рядом с военной частью обнаружены 92 единицы невзорвавшихся снарядов

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В связи со взрывом на складе боеприпасов N-ской воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело осмотр территорий вокруг воинской части, обнаружено 92 единицы не взорвавшихся снарядов (PHS).

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, еще 33 единицы взрывающихся-сгоревших осколков снарядов и 660 кг воспламеняющегося вещества обнаружено и изъято. В результате проверена территория площадью 57 500 кв. м (5.75 га).

В общей сложности, за 22 дня было осмотрено 12 домов, 44 приусадебных участка, 9 ферм, 28 земельных участков, 9 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, деревенское кладбище, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан; обнаружено 6222 единицы не взорвавшихся снарядов (PHS), 3 518 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 8535 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 36 162 738 кв. м (3 616.27 га) территории проверено.

Кроме этого, среди 5983 жителей поселков Гилязи, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.