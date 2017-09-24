В Хызы обнаружено еще 616 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 24 сентября.REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов N-ой военной части Министерства Обороны в Хызынском районе после поступивших от метных жиьелей звонков осмотрела на территории поселков Гилязи и Ситалчай земельный участок и метсность рядом с ж/д линией, а также участок вкруг военой части, где поизошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 616 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 93 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 1284 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 58 000 кв.м (5.8 га.) территории.

В общей сложности, за 28 дней было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участка, 9 ферм, 33 земельных участка,11 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, 2 деревенское кладбище, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан; обнаружено 9827 единиц невзорвавшихся снарядов (PHS),4038 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 15294 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 39 089 588 кв.м.(3 908.96 га.) территории проверено.

Кроме этого,среди 5983 жителей поселков Гилязи, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.