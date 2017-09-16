В Хызы обнаружено еще 366 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов N-ой военной части Министерства Обороны в Хызынском районе осмотрела 4 посадочные площади поселков Гилязи и Ситалчай, а также территорию, прилегающую к месту взрыва в военной части.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 366 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 149 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 1460 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 189,000 кв.м (18.90 га.) территории.

В общей сложности, за 20 дней было осмотрено 12 домов, 44 приусадебных участка, 9 ферм, 28 земельных участка, 9 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, деревенское кладбище, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан; обнаружено 5731 единиц невзорвавшихся снарядов (PHS),3 338 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 6 868 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 35 946 738 кв.м.(3 594.67 га.) территории проверено.

Кроме этого,среди 5983 жителей поселков Гилязи, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.