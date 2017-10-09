В Хызы обнаружено еще 132 единицы невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе осмотрела 1 земельную площадь, 1 пастбище и ферму в поселке Гилязи и деревне Ситалчай, а также территорию, прилегающую к месту взрыва в воинской части.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено 132 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 87 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 1608 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 846,000 кв.м (84.6 га.) территории.

В общей сложности, за 37 дней было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участка, 10 ферм, 38 земельных участка, 12 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, 2 деревенских кладбища, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан; обнаружено 11 065 единиц невзорвавшихся снарядов (PHS), 4 563 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 23 770 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 42 082 828 кв.м.( 4 208 га.) территории проверено.

Кроме этого,среди 8 868 жителей поселков Гилязи, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.