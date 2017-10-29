В Хызы обнаружено еще 110 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов в N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе осмотрело территорию вокруг воинской части, где произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 110 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 45 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 1000 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 754 350 кв. м (75.44 га) территории.

В общей сложности, за 57 дня было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участков, 14 ферм, 41 земельный участок, 12 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, 2 деревенских кладбища, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан, осмотрена территория управления озеленения №6; обнаружено 13 779 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 5 932 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 54 659 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 56 438 008 кв.м (5 644 га) территории проверено.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Ситалчай, Йени Яшма и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.