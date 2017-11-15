В Хызы обнаружено 723 единицы невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/В связи со взрывом на складе боеприпасов в N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе на основе поступивших обращений от местных жителей был осмотрен морской берег поселка Гилязи, осмотрело территорию вокруг воинской части, где произошел взрыв

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, была осмотрена территория воинской части, где произошел взрыв. Было обнаружено и изъято 723 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 130 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 277 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 1 348 800 кв. м (1 34.88) территории.

В общей сложности, за 69 дня было обнаружено 15939 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 7832взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 65691 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 67 041 785 кв.м (6704га) территории проверено.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Ситалчай, Йени Яшма и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.