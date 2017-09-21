В Хызы обнаружено 312 невзорвавшихся боеприпаса

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов N-ой военной части Министерства Обороны в Хызынском районе осмотрела территорию, прилегающую к месту взрыва в военной части и обнаружила 312 невзорвавшихся боеприпаса (PHS).

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 94 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 1210 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 897 500 кв.м (89.75 га.) территории.

В общей сложности, за 25 дней было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участка, 10 ферм, 29 земельных участка, 9 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, деревенское кладбище, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан; обнаружено 7 270 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS),3 759 взорвавшихся и сгоревших осколков

боеприпасов и 12 028 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 37 725 238 кв.м.(3 772.52 га.) территории проверено.

Кроме этого,среди 5983 жителей поселков Гилязи, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.