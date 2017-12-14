В Хызы обнаружено 187 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В связи со взрывом на складе боеприпасов N-й воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело осмотр на посевном участке в поселке Гилязи, на территории озеленения деревни Мешади Гасан и территорий вокруг воинской части, где произошел взрыв.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), было обнаружено и изъято 187 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 242 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 726 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 111 266 кв. м территории.

В общей сложности, за 93 дня обнаружено и изъято 21622 единиц невзорвавшихся снарядов (PHS), 12401 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 76 962 кг воспламеняющихся средств. Проверено 73 363 478 кв. м территории.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.