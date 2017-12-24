В Хызы обнаружено 151 единица невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В связи со взрывом на складе боеприпасов N-й воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело осмотр территорий вокруг воинской части, где произошел взрыв.

Как сообщили Report из ANAMA, было обнаружено 151 единица невзорвавшихся боеприпасов (PHS).

Вместе с этим, обнаружено и изъято 206 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 855 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 530200 кв. м территории.

В общей сложности, за 104 дня обнаружено и изъято 23793 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 15262 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 87415 кг воспламеняющихся средств. Проверено 76 175 178 кв. м территории.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.