В Хызы обнаружено 14403 единицы невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) на основе поступивших обращений от местных жителей после взрыва на складе боеприпасов в N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе осмотрело один земельный участок в поселке Гилязи, 82-й км трассы Баку-Ростов, территорию управления озеленения и территорию вокруг воинской части, где произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 138 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 200 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 1270 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 924 284 кв. м (92.43 га) территории.

В общей сложности, за 62 дня было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участков, 15 ферм, 44 земельных участка, 12 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, части нефтепровода Баку-Новороссийск и ж/д Баку-Ростов, проходящие через Хызынский район, 2 деревенских кладбища, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан, осмотрена территория управления озеленения №6; обнаружено 14403 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 6 467 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 61 002 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 60 615 642 кв.м (6 062 га) территории проверено.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Ситалчай, Йени Яшма и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.