В Хызы обнаружена еще 221 единица невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе после многочисленных обращений местных жителей осмотрела территорию фермы в поселке Гилязи, а также территорию, прилегающую к месту взрыва в военной части.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, была обнаружена и изъята 221 единица невзорвавшихся боеприпасов (PHS).

Отмечается, что еще было обнаружено 87 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 1 927 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 500 100 кв.м (50.01 га.) территории.

В общей сложности, за 45 дней было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участков, 13 ферм, 40 земельных участков, 12 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, 2 деревенских кладбища, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан; обнаружено 12 636 единиц невзорвавшихся снарядов (PHS), 5 245 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 39 797 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 47 172 428 кв.м.( 4 717 га.) территории проверено.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.