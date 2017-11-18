В Хызы обнаружена 1461 единица невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/В связи со взрывом на складе боеприпасов в N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) осмотрело территорию вокруг воинской части, где произошел взрыв

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, была осмотрена территория воинской части, где произошел взрыв. Было обнаружено и изъято 1461 единица невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 97 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 559 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 194 500 кв. м территории.

В общей сложности, за 72 дня было обнаружено 18591 единица невзорвавшихся снарядов (PHS), 8299 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 67030 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 68 939 285 кв.м территории проверено.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Ситалчай, Йени Яшма и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.