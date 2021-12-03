Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде

Азербайджанский военнослужащий, несущий боевое дежурство на одной из позиций Азербайджанской армии на территории Ходжавендского района, 3 декабря около 13:00 подвергся нападению со стороны лица армянского происхождения.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Нападающий предпринял попытку отобрать оружие у военнослужащего.
Военнослужащий открыл огонь в воздух, после чего в целях самообороны обезвредил нападавшего.
Информация об инциденте была направлена командованию российского миротворческого контингента и в совместный российско-турецкий Центре мониторинга.
По факту проводится расследование.