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Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде

Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде Азербайджанский военнослужащий, несущий боевое дежурство на одной из позиций Азербайджанской армии на территории Ходжавендского района, 3 декабря около 13:00 подвергся нападению со стороны лица армянского происхождения.
Армия
3 декабря 2021 г. 15:12
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде

Азербайджанский военнослужащий, несущий боевое дежурство на одной из позиций Азербайджанской армии на территории Ходжавендского района, 3 декабря около 13:00 подвергся нападению со стороны лица армянского происхождения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Нападающий предпринял попытку отобрать оружие у военнослужащего.

Военнослужащий открыл огонь в воздух, после чего в целях самообороны обезвредил нападавшего.

Информация об инциденте была направлена командованию российского миротворческого контингента и в совместный российско-турецкий Центре мониторинга.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə Azərbaycan hərbçisinə hücum edən erməni zərərsizləşdirilib

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