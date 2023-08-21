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В Ходжалы пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

В Ходжалы пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения 21 августа с 07:05 до 07:20 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азер
Армия
21 августа 2023 г. 12:15
В Ходжалы пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

21 августа с 07:05 до 07:20 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями армии Азербайджана, работы были немедленно прекращены.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda qeyri-qanuni erməni silahlılarının fortifikasiya qurğuları quraşdırması cəhdinin qarşısı alınıb

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