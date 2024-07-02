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В Ходжалы обнаружено значительное количество боеприпасов

В Ходжалы обнаружено значительное количество боеприпасов В ходе проведения инженерной разведки территории в Карабахском регионе было обнаружено значительное количество ящиков с боеприпасами и артиллерийских снарядов, принадлежавших армянским вооруженным формированиям и незаконным армянским вооруженным отрядам.
Армия
2 июля 2024 г. 10:49
В Ходжалы обнаружено значительное количество боеприпасов

В ходе проведения инженерной разведки территории в Карабахском регионе было обнаружено значительное количество ящиков с боеприпасами и артиллерийских снарядов, принадлежавших армянским вооруженным формированиям и незаконным армянским вооруженным отрядам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии были конфискованы боеприпасы и снаряды, обнаруженные на территории Ходжалинского района.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

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