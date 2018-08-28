 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ходе учения военные инженеры Азербайджана обнаружили и уничтожили мины условного противника

    © mod.gov.az

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, с инженерно-саперными подразделениями проведено тактико-специальное учение.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В ходе тактико-специального учения, проведенного в сложной оперативной обстановке, специалисты инженерных войск отработали задачи по проведению инженерной разведки местности с использованием современных средств и оборудований, а также подготовке путей передвижения войск.

    Кроме того, личный состав, обнаружив мины, установленные условным противником, провел разминирование местности специальным способом, а по прибытию в заданный участок выполнил нормативы по оборудованию инженерно-наблюдательных постов на местности.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi