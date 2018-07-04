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    В ходе учений ВС Азербайджана действия были выполнены на макете местности - ВИДЕО

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    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе совещания поэтапно и по времени были разыграны эпизоды учений в сложных условиях горного рельефа с учетом боевого опыта войск. В штабах были уточнены задачи, оценена обстановка, приняты решения и даны соответствующие указания войскам.

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