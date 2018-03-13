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    В ходе учений ВС Азербайджана были выполнены действия на макете местности

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    На совещании, проведенном под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, поэтапно и по времени были разыграны эпизоды учений в сложных условиях горного рельефа с учетом боевого опыта войск.

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