В ходе учений ВС Азербайджана были выполнены действия на макете местности

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На совещании, проведенном под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, поэтапно и по времени были разыграны эпизоды учений в сложных условиях горного рельефа с учетом боевого опыта войск.