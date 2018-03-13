В ходе учений ВС Азербайджана были выполнены действия на макете местности

https://report.az/storage/news/472b88bc2f262696e08e91eede904f0e/46af6c1b-7e1a-49ba-8936-37d8095a5ee5_292.jpg
Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
На совещании, проведенном под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, поэтапно и по времени были разыграны эпизоды учений в сложных условиях горного рельефа с учетом боевого опыта войск.
News DepartmentАвтор новости