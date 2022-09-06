В ходе учений "TurAz Qartalı-2022" успешно выполнены поставленные задачи

В рамках совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı-2022" были выполнены разведывательные полеты с боевой авиацией.

В рамках совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı-2022" были выполнены разведывательные полеты с боевой авиацией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Затем в соответствии с планом учений были выполнены оперативные полеты.

Перед полетами был проведен брифинг по плану операции, погодным условиям и другим техническим вопросам.

Согласно плану, были выполнены задачи по уклонению от средств противовоздушной обороны условного противника с использованием средств радиоэлектронной борьбы и уничтожению намеченных наземных целей.

Военные пилоты Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные задачи.