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В ходе учений "TurAz Qartalı-2022" успешно выполнены поставленные задачи

В ходе учений "TurAz Qartalı-2022" успешно выполнены поставленные задачи В рамках совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı-2022" были выполнены разведывательные полеты с боевой авиацией.
Армия
6 сентября 2022 г. 19:38
В ходе учений TurAz Qartalı-2022 успешно выполнены поставленные задачи

В рамках совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı-2022" были выполнены разведывательные полеты с боевой авиацией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Затем в соответствии с планом учений были выполнены оперативные полеты.

Перед полетами был проведен брифинг по плану операции, погодным условиям и другим техническим вопросам.

Согласно плану, были выполнены задачи по уклонению от средств противовоздушной обороны условного противника с использованием средств радиоэлектронной борьбы и уничтожению намеченных наземных целей.

Военные пилоты Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные задачи.

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Версия на азербайджанском языке Фото“TurAz Qartalı - 2022” təlimində bir sıra tapşırıqlar icra olunub

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