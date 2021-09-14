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В ходе учений "Три брата - 2021" спецназовцы отработали занятия по воздушно-десантной подготовке

В ходе учений "Три брата - 2021" спецназовцы отработали занятия по воздушно-десантной подготовке На международных учениях "Три брата – 2021", проходящих с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, были проведены занятия по воздушно-десантной подготовке.
Армия
14 сентября 2021 г. 21:42
В ходе учений Три брата - 2021 спецназовцы отработали занятия по воздушно-десантной подготовке

На международных учениях "Три брата - 2021", проходящих с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, были проведены занятия по воздушно-десантной подготовке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В соответствии с планом учений, на этапе воздушно-десантной подготовки были отработаны приемы передислокации подразделений спецназа на вертолетах, обеспечения охраны и способы эвакуации.

Работа спецназа в ходе учений была высоко оценена.

Отметим, что международные учения "Три брата – 2021" с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана продлятся до 20 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXüsusi təyinatlılar “Üç qardaş - 2021” təlimində hava desant hazırlığı üzrə məşqlər ediblər

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