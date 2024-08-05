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В ходе учений Сухопутных войск армии Азербайджана уничтожены цели условного противника

В ходе учений Сухопутных войск армии Азербайджана уничтожены цели условного противника В рамках продолжающихся тактико-специальных учений в Сухопутных войсках армии Азербайджана выполнены задачи по уничтожению целей условного противника.
Армия
5 августа 2024 г. 12:13
В ходе учений Сухопутных войск армии Азербайджана уничтожены цели условного противника

В рамках продолжающихся тактико-специальных учений в Сухопутных войсках армии Азербайджана выполнены задачи по уничтожению целей условного противника.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В министерстве заявили, что в ходе учений, проводимых с использованием современных методов ведения боя, с высокой точностью выполнены задачи по уничтожению обнаруженных целей условного противника из артиллерийских и зенитно-ракетных установок, а также оружия, установленного на бронетехнике.

"В ходе учений, проводимых в целях обеспечения боевой слаженности во взаимодействии подразделений и совершенствования боевых навыков военнослужащих, демонстрируется высокий профессионализм", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Tactical-special exercise ongoing in Land Forces of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Quru Qoşunların taktiki-xüsusi təlimi davam edir, şərti düşmənin hədəfləri məhv olunur

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