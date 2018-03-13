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    В ходе учений проведена рекогносцировка местности - ВИДЕО

    Министр обороны Азербайджана посетил один из пунктов наблюдения за учениями

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил один из пунктов наблюдения за учениями.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, были заслушаны доклады решения командиров, заместителей командиров и начальников служб объединений и соединений, в том числе других должностных лиц, а также уточнены задачи по применению сил и средств на местности.

    Побывав в пунктах, установленных на территории в полевых условиях и в учебных точках различных полигонов, министр обороны дал соответствующие указания в связи с применением боевой техники, боеприпасов и участием личного состава на учениях, а также точным выполнением задач и распоряжений.

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