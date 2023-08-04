В ходе учений курсантов уничтожены цели условного противника

В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева, в ходе лагерного сбора курсантов, проводимого в полевых условиях, продолжаются учебно-практические занятия.

В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева, в ходе лагерного сбора курсантов, проводимого в полевых условиях, продолжаются учебно-практические занятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На учебно-стрелковом полигоне были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника из стрелкового оружия различного калибра в ночных и дневных условиях.

Основное внимание при выполнении упражнений уделено совершенствованию умений обращения курсантов с оружием, а также практических и боевых навыков.

Курсанты Военного института имени Гейдара Алиева проявляют высокую активность при выполнении задач, поставленных в ходе лагерного сбора.