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В ходе учений курсантов уничтожены цели условного противника

В ходе учений курсантов уничтожены цели условного противника В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева, в ходе лагерного сбора курсантов, проводимого в полевых условиях, продолжаются учебно-практические занятия.
Армия
4 августа 2023 г. 13:32
В ходе учений курсантов уничтожены цели условного противника

В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева, в ходе лагерного сбора курсантов, проводимого в полевых условиях, продолжаются учебно-практические занятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На учебно-стрелковом полигоне были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника из стрелкового оружия различного калибра в ночных и дневных условиях.

Основное внимание при выполнении упражнений уделено совершенствованию умений обращения курсантов с оружием, а также практических и боевых навыков.

Курсанты Военного института имени Гейдара Алиева проявляют высокую активность при выполнении задач, поставленных в ходе лагерного сбора.

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Версия на английском языке Imaginary enemy targets destroyed during training of military cadets
Версия на азербайджанском языке Hərbi kursantların təlimində şərti düşmən hədəfləri məhv edilib

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