В ходе учений "Кавказский орел – 2024" проведен "День высокопоставленного наблюдателя"

Руководящий состав Министерства обороны и других государственных структур Азербайджана, а также группа высокопоставленных офицеров из Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана приняли участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", организов

Руководящий состав Министерства обороны и других государственных структур Азербайджана, а также группа высокопоставленных офицеров из Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана приняли участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", организованном в рамках проводимых в стране совместных учений "Кавказский орел – 2024".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

После того, как министру обороны было доложено на макете о запланированных действиях и ходе учений, спецназ при поддержке средств авиации выполнил различные задачи.

Высокопоставленные гости понаблюдали за действиями спецназа Азербайджана, Турции и Грузии, участвовавшими в учениях.

В заключение генерал-полковник Закир Гасанов встретился с участниками "Дня высокопоставленного наблюдателя". Министр обороны рассказал о важной значимости Сил специального назначения в формировании профессиональной армии. Была особо подчеркнута важность совместных учений, проводимых в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих, обмена опытом между ними, а также обеспечения мира и стабильности в регионе. В целом высоко оценив ход учений, министр обороны пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.