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В ходе учений EFES-2024 состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

В ходе учений EFES-2024 состоялся "День высокопоставленного наблюдателя" Находящийся с рабочим визитом в Турции руководящий состав министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджана принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", состоявшемся 30 мая в рамках многонациональных учений EFES-2024 в Изми
Армия
30 мая 2024 г. 11:39
В ходе учений EFES-2024 состоялся День высокопоставленного наблюдателя

Находящийся с рабочим визитом в Турции руководящий состав министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджана принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", состоявшемся 30 мая в рамках многонациональных учений EFES-2024 в Измире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В "День высокопоставленного наблюдателя" выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр национальной обороны Яшар Гюлер.

После ознакомления с выставкой Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики представители Азербайджана понаблюдали за показательными полетами "Турецких звезд" и прыжками с парашютом.

Затем в ходе многонациональных учений EFES-2024 с участием 1567 человек личного состава из 49 стран состоялась церемония награждения.

В заключение была представлена торжественная концертная программа.

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Версия на английском языке ФотоEFES-2024 Exercise's Distinguished Visitors Day held in Türkiye's Izmir
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi rəhbərliyi "Efes-2024" təliminin Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Gününə qatılıb

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