В ходе учений EFES-2024 состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

Находящийся с рабочим визитом в Турции руководящий состав министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджана принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", состоявшемся 30 мая в рамках многонациональных учений EFES-2024 в Измире.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В "День высокопоставленного наблюдателя" выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр национальной обороны Яшар Гюлер.
После ознакомления с выставкой Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики представители Азербайджана понаблюдали за показательными полетами "Турецких звезд" и прыжками с парашютом.
Затем в ходе многонациональных учений EFES-2024 с участием 1567 человек личного состава из 49 стран состоялась церемония награждения.
В заключение была представлена торжественная концертная программа.