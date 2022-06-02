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Азербайджанские военные в ходе учений "Эфес-2022" выполнили задачи очередного этапа

Азербайджанские военные в ходе учений "Эфес-2022" выполнили задачи очередного этапа В ходе многонациональных учений «Эфес-2022», проходящих в городе Измир (Турция), выполнены задачи очередного этапа.
Армия
2 июня 2022 г. 10:17
Азербайджанские военные в ходе учений Эфес-2022 выполнили задачи очередного этапа

В ходе многонациональных учений «Эфес-2022», проходящих в городе Измир (Турция), выполнены задачи очередного этапа.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом международных учений, участники успешно выполнили задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывного устройства, заложенного в автомобиль условным террористическим отрядом, нанесению авиаударов по объектам условного противника с вертолетов, выходу морских пехотинцев на береговую линию, захвату высот, осуществлению поисково-спасательной деятельности и эвакуации раненых.
Участники учений также успешно выполнили задачи по освобождению захваченного судна и высадке морских пехотинцев с вертолета на борт корабля.

Международные учения с участием военнослужащих Отдельной Общевойсковой Армии и ВМС продлятся до 9 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri “Efes-2022” təlimində növbəti tapşırıqları icra ediblər

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