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    В ходе учений Азербайджанской армии выполнены боевые стрельбы в ночное время - ВИДЕО

    © mod.gov.az

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Состоялся этап широкомасштабных учений с боевой стрельбой в ночное время. 

    Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, на данном этапе войска, уничтожив все цели условного противника, успешно выполнили поставленные задачи.

    Мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, а также боевые самолеты и вертолеты, участвующие в учениях, проводимых в ночное время и в условиях ограниченной видимости, с точностью и профессионализмом выполнили боевые стрельбы.

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