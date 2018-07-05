В ходе учений Азербайджанской армии выполнены боевые стрельбы в ночное время - ВИДЕО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Состоялся этап широкомасштабных учений с боевой стрельбой в ночное время.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, на данном этапе войска, уничтожив все цели условного противника, успешно выполнили поставленные задачи.

Мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, а также боевые самолеты и вертолеты, участвующие в учениях, проводимых в ночное время и в условиях ограниченной видимости, с точностью и профессионализмом выполнили боевые стрельбы.