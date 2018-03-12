В ходе широкомасштабных учений проводится передислокация войск - ВИДЕО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, проводимых под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, осуществляется передислокация личного состава, бронетехники, авиационных средств, ракетных и артиллерийских установок, подразделений материально-технического обеспечения и других частей, участвующих в учениях.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

Войска, покинув места постоянной дислокации, двигаясь по установленным маршрутам, направляются в районы сосредоточения.