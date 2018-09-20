В ходе широкомасштабных учений проведены боевые стрельбы в дневное время

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, на различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, проведены боевые стрельбы в дневное время.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительных действий условного противника было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя. В ходе учений также были выполнены задачи по боевому применению воздушного десанта.

Руководство министерства обороны высоко оценило профессионализм войск и готовность личного состава, привлеченных к учениям.