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    В ходе широкомасштабных учений армии Азербайджана проведен этап боевой стрельбы

    Артиллерия, средства ПВО, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи
    © Mog.gov.az

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В ходе широкомасштабных учений, которые проводятся согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, проведен этап боевой стрельбы.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, в соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

    В сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

    В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы и маневры подразделениями и огнем.

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