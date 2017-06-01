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    В ходе оценочного учения НАТО "Карахейбат-2017" проведен День высокопоставленных гостей

    Учение завершится 3-го июня
    © Mod.gov.az

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В ходе продолжающегося в рамках Программы концепции оперативных возможностей (ОСС) оценочного учения НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана, 1-го июня в Учебном центре Карахейбат проведен День высокопоставленных гостей.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, во время Дня высокопоставленных гостей вместе с генеральским составом министерства обороны Азербайджана за учением понаблюдали также начальник Штаба Командования сухопутных войск НАТО в Измире генерал-майор Эрхан Узун и более 20-ти аккредитованных в нашей стране военных атташе зарубежных стран.

    Учение завершится 3-го июня.

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