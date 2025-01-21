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Закир Гасанов провел оперативное совещание Сухопутных войск в Ханденди

Закир Гасанов провел оперативное совещание Сухопутных войск в Ханденди Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел оперативное совещание Сухопутных войск в городе Ханденди.
Армия
21 января 2025 г. 15:55
Закир Гасанов провел оперативное совещание Сухопутных войск в Ханденди

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел оперативное совещание Сухопутных войск в городе Ханденди.

Как сообщили Report в оборонном ведомстве, в совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб, а также штаб Сухопутных войск и командиры объединений.

Министр обороны рассказал о задачах, поставленных президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании были проанализированы текущая оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, мероприятия по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины.

Гасанов дал соответствующие указания по совершенствованию служебно-боевой деятельности воинских частей, повышению бдительности, точному и своевременному выполнению поставленных задач.

Была отмечена важность уделения особого внимания всем видам обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство в высокогорной местности со сложным рельефом, в том числе повышению морально-психологической подготовки личного состава.

В заключение была подчеркнута важность сохранения в центре внимания более качественного выполнения проводимых мероприятий.

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