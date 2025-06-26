В Ханкенди отмечают 107-летие Вооруженных сил Азербайджана

Сегодня в Ханкенди проходят мероприятия по случаю 107-й годовщины Вооруженных сил Азербайджана.

Сегодня в Ханкенди проходят мероприятия по случаю 107-й годовщины Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, праздничное шествие началось с площади Победы и завершится у въезда в город.

Марш азербайджанской армии сопровождается военным оркестром и вызывает большой интерес у местных жителей. За ходом мероприятия наблюдают представители Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также сотрудники государственных и частных структур и правоохранительных органов.