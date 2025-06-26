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В Ханкенди отмечают 107-летие Вооруженных сил Азербайджана

В Ханкенди отмечают 107-летие Вооруженных сил Азербайджана Сегодня в Ханкенди проходят мероприятия по случаю 107-й годовщины Вооруженных сил Азербайджана.
Армия
26 июня 2025 г. 10:32
В Ханкенди отмечают 107-летие Вооруженных сил Азербайджана

Сегодня в Ханкенди проходят мероприятия по случаю 107-й годовщины Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, праздничное шествие началось с площади Победы и завершится у въезда в город.

Марш азербайджанской армии сопровождается военным оркестром и вызывает большой интерес у местных жителей. За ходом мероприятия наблюдают представители Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также сотрудники государственных и частных структур и правоохранительных органов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə hərbçilərin yürüşü keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Фото107th anniversary of Armed Forces celebrated in Azerbaijan's Khankandi

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