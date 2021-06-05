В Гёйгёле прощаются с шехидом Эльданизом Вердиевым

Проводится церемония прощания с Эльданизом Вердиевым, героически погибшим в боях на Муровдагском направлении в ходе Отечественной войны.

Проводится церемония прощания с Эльданизом Вердиевым, героически погибшим в боях на Муровдагском направлении в ходе Отечественной войны.

По данным западного центра Report, тело шехида было доставлено в дом в поселке Муровдаг Гёйгёльского района, где временно проживает его семья.

На прощальной церемонии присутствуют родственники шехида, представители общественности, его боевые товарищи и жители района.

После завершения церемонии прощания он будет похоронен в Аллее шехидов.

Отметим, что житель села Сеидляр Кельбаджарского района Вердиев Эльданиз Рабиль оглу родился 4 октября 1999 года. Солдат-сверхсрочник пропал без вести в боях на Муровдагском направлении в первые дни Отечественной войны.