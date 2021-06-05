О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гёйгёле прощаются с шехидом Эльданизом Вердиевым

В Гёйгёле прощаются с шехидом Эльданизом Вердиевым Проводится церемония прощания с Эльданизом Вердиевым, героически погибшим в боях на Муровдагском направлении в ходе Отечественной войны.
Армия
5 июня 2021 г. 11:08
В Гёйгёле прощаются с шехидом Эльданизом Вердиевым

Проводится церемония прощания с Эльданизом Вердиевым, героически погибшим в боях на Муровдагском направлении в ходе Отечественной войны.

По данным западного центра Report, тело шехида было доставлено в дом в поселке Муровдаг Гёйгёльского района, где временно проживает его семья.

На прощальной церемонии присутствуют родственники шехида, представители общественности, его боевые товарищи и жители района.

После завершения церемонии прощания он будет похоронен в Аллее шехидов.

Отметим, что житель села Сеидляр Кельбаджарского района Вердиев Эльданиз Рабиль оглу родился 4 октября 1999 года. Солдат-сверхсрочник пропал без вести в боях на Муровдагском направлении в первые дни Отечественной войны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şəhid Eldəniz Verdiyev dəfn olunub - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi