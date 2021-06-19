В Гяндже прощаются с утонувшим в Кельбаджаре офицером

Тело утонувшего в озере Беюк Алагель на территории Кельбаджарского района капитана ВС Азербайджана Фарзалиева Ильхама Аллахверди оглу 1981 г.р. передано семье.

Тело утонувшего в озере Беюк Алагель на территории Кельбаджарского района капитана ВС Азербайджана Фарзалиева Ильхама Аллахверди оглу 1981 г.р. передано семье.

Как передает Западное бюро Report, церемония прощания проходит в городе Гяндже, где он проживал с семьей.

В церемонии принимают участие близкие покойного, представители общественности, сослуживцы и жители города.

Ильхам Фарзалиев будет похоронен на Кельбаджарской Аллее шехидов, расположенной на территории Гёйгёльского района.

И.Фарзалиев родился в селе Товледере Кельбаджарского района, был женат, у него остался один ребенок.

Участвовал в Отечественной войне, награжден медалью "За освобождение Кельбаджара".