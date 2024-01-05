В Гяндже простились с погибшим в ДТП военнослужащим

В Гяндже проходит церемония прощания с военнослужащим армии Азербайджана Гасаном Исмаиловым, погибшим 4 января в ДТП в Лачынском районе.

В Гяндже предан земле военнослужащий армии Азербайджана Гасан Исмаилов, погибший 4 января в ДТП в Лачынском районе.

Как сообщает западное бюро Report, в похоронах приняли участие родственники погибшего, его сослуживцы и жители города.

4 января автомобиль с военнослужащими Азербайджанской армии попал в ДТП в горной местности в Лачынском районе. Согласно информации Минобороны Азербайджана, в аварии погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.

13:01

В Гяндже проходит церемония прощания с военнослужащим армии Азербайджана Гасаном Исмаиловым, погибшим 4 января в ДТП в Лачынском районе.

Как сообщает западное бюро Report, в ней принимают участие родственники погибшего, представители общественности и жители города.

После завершения церемонии Г. Исмаилов будет похоронен на Аллее шехидов.

Напомним, что 4 января автомобиль с военнослужащими Азербайджанской армии попал в ДТП в горной местности в Лачынском районе. Согласно информации Минобороны Азербайджана, в аварии погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.