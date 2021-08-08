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В Гяндже проходит церемония приведения к присяге солдат новобранцев 

В Гяндже проходит церемония приведения к присяге солдат новобранцев  В соответствии с поручением министра обороны, как и в других частях и подразделениях Азербайджанской Армии, в воинской части N, расположенной в Гяндже, проходит церемония приведения к присяге солдат новобранцев
Армия
8 августа 2021 г. 08:29
В Гяндже проходит церемония приведения к присяге солдат новобранцев 

В соответствии с поручением министра обороны, как и в других частях и подразделениях Азербайджанской Армии, в воинской части N, расположенной в Гяндже, проходит церемония приведения к присяге солдат новобранцев.
Как сообщает Западный центр Report, церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.
Затем молодые солдаты торжественно примут присягу на верность Родине.
В итоге личный состав пройдет перед трибуной торжественным маршем.
Впервые на церемонии приведения к присяге с учетом требований правил особого карантинного режима для молодых солдат созданы условия для видеосвязи с родными (в онлайн-формате).

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirilir 

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