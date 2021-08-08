В Гяндже проходит церемония приведения к присяге солдат новобранцев

В соответствии с поручением министра обороны, как и в других частях и подразделениях Азербайджанской Армии, в воинской части N, расположенной в Гяндже, проходит церемония приведения к присяге солдат новобранцев

В соответствии с поручением министра обороны, как и в других частях и подразделениях Азербайджанской Армии, в воинской части N, расположенной в Гяндже, проходит церемония приведения к присяге солдат новобранцев.

Как сообщает Западный центр Report, церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Затем молодые солдаты торжественно примут присягу на верность Родине.

В итоге личный состав пройдет перед трибуной торжественным маршем.

Впервые на церемонии приведения к присяге с учетом требований правил особого карантинного режима для молодых солдат созданы условия для видеосвязи с родными (в онлайн-формате).