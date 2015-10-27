В Гяндже отметили 160-летие генерала Самед бека Мехмандарова

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже отметили 160-летие Самед бека Мехмандарова.

Как сообщает Report, мероприятие было проведено согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О проведении 160-летнего юбилея генерала Самед бека Мехмандарова".

Актеры Гянджинского государственного драматического театра воссоздали на сцене образы Самед бека Мехмандарова и Алиаги Шихлинского.

В программу мероприятия включили образцовые выступления солдат N-ой военной части, песни в духе патриотизма. Здесь также участвовал сбивший в прошлом году вражеский вертолет Илькин Мурадов.

Отметим, что на юбилее также выступили коллективы самодеятельности Гянджинского государственного драматического театра, Вооруженных сил, члены ансамбля песни и танца ВС, мастера культуры и искусства Азербайджана. Министерство обороны выразило благодарность лицам, имеющим заслуги в проведении мероприятия на высоком уровне.