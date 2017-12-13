В Гяндже обнаружен неразорвавшийся боеприпас

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Кяпязском районе Гянджи обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Об этом Report сообщили из Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (
Было отмечено, что 13 декабря из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступила информация о наличии неразорвавшегося боеприпаса по адресу г.Гянджа, Кяпязский район, DOS 102.
Согласно информации, на территорию незамедлительно была направлена особая мобильная оперативная группа быстрого реагирования ANAMA.
Специалисты агентства произвели осмотр подвала здания №138 на указанной территории и в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили неразорвавшийся боеприпас (ПГ-18). Находку увезли на центральный участок по уничтожению при агентстве.
Вокруг участка, где был обнаружен снаряд, на площади в 80 кв.м был проведен наземный осмотр. Опасных предметов и устройств обнаружено не было.
Aynur OsmanqızıАвтор новости