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    В Гяндже обнаружен неразорвавшийся боеприпас

    На территорию незамедлительно была направлена особая мобильная оперативная группа быстрого реагирования ANAMA

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Кяпязском районе Гянджи обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

    Об этом Report сообщили из Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

    Было отмечено, что 13 декабря из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступила информация о наличии неразорвавшегося боеприпаса по адресу г.Гянджа, Кяпязский район, DOS 102.

    Согласно информации, на территорию незамедлительно была направлена особая мобильная оперативная группа быстрого реагирования ANAMA.

    Специалисты агентства произвели осмотр подвала здания №138 на указанной территории и в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили неразорвавшийся боеприпас (ПГ-18). Находку увезли на центральный участок по уничтожению при агентстве.

    Вокруг участка, где был обнаружен снаряд, на площади в 80 кв.м был проведен наземный осмотр. Опасных предметов и устройств обнаружено не было. 

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