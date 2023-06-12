В Грузии начались учения с участием спасателей из Азербайджана, Армении и Молдовы

В Грузии сегодня стартовали масштабные учения с участием пожарно-спасательных формирований из Азербайджана, Армении и Молдовы. Они продлятся до 16 июня.

В Грузии сегодня стартовали масштабные учения с участием пожарно-спасательных формирований из Азербайджана, Армении и Молдовы. Они продлятся до 16 июня.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Учения проходят под эгидой программы экспертной и технической поддержки ЕС. В ходе учений будут отработаны заранее подготовленные сценарии лесных пожаров.

Их цель - налаживание координации и связи соответствующих ведомств во время крупномасштабных стихийных бедствий. В учениях будет задействована также автомобильная техника и авиация.