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В Грузии начались учения "НАТО-Грузия 2025" с участием Азербайджана

В Грузии начались учения "НАТО-Грузия 2025" с участием Азербайджана В Грузии стартовали совместные учения "НАТО-Грузия 2025".
Армия
28 апреля 2025 г. 17:53
В Грузии начались учения НАТО-Грузия 2025 с участием Азербайджана

В Грузии стартовали совместные учения "НАТО-Грузия 2025".

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Минобороны Грузии, церемония открытия прошла в Центре совместной подготовки и оценки в Крцаниси.

В маневрах участвуют военнослужащие из 17 стран, включая Азербайджан.

Учения направлены на повышение подготовки многонациональных подразделений к планированию и проведению кризисных операций и проходят по сценарию, разработанному НАТО.

В рамках учений будет оценен уровень подготовки Батальона специальных операций, Батальона военной полиции, подразделений по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов, Военно-медицинской роты и сил, подчиненных 1-й Пехотной бригаде.

Учения также поддерживают сотрудничество в шести областях, определенных в рамках Основного пакета НАТО-Грузия (SNGP) - Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия, военная инженерия, военная полиция, военная медицина, силы специальных операций и стандартизация.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda “NATO-Gürcüstan Təlimi 2025” başlayıb, Azərbaycan da iştirak edir

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