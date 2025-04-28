В Грузии начались учения "НАТО-Грузия 2025" с участием Азербайджана

В Грузии стартовали совместные учения "НАТО-Грузия 2025".

В Грузии стартовали совместные учения "НАТО-Грузия 2025".

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Минобороны Грузии, церемония открытия прошла в Центре совместной подготовки и оценки в Крцаниси.

В маневрах участвуют военнослужащие из 17 стран, включая Азербайджан.

Учения направлены на повышение подготовки многонациональных подразделений к планированию и проведению кризисных операций и проходят по сценарию, разработанному НАТО.

В рамках учений будет оценен уровень подготовки Батальона специальных операций, Батальона военной полиции, подразделений по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов, Военно-медицинской роты и сил, подчиненных 1-й Пехотной бригаде.

Учения также поддерживают сотрудничество в шести областях, определенных в рамках Основного пакета НАТО-Грузия (SNGP) - Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия, военная инженерия, военная полиция, военная медицина, силы специальных операций и стандартизация.