В ГПС рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета

Стало известно о состоянии военнослужащих, пострадавших в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС) на авиационном полигоне “Гарахейбат”, расположенном на территории Хызинского района.
В ответ на запрос Report в пресс-центре ГПС сообщили, что лечение полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, помещенных в госпиталь службы, продолжается.
Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, принимаются все необходимые меры для восстановления их здоровья и возвращения на службу в кратчайшие сроки.
Отметим, что 30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате трагедии погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.
Имена погибших:
- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.