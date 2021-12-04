В ГПС рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета

Стало известно состояние военнослужащих, пострадавших в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС) на авиационном полигоне “Гарахейбат”, расположенном на территории Хызинского района.

Стало известно о состоянии военнослужащих, пострадавших в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС) на авиационном полигоне “Гарахейбат”, расположенном на территории Хызинского района.

В ответ на запрос Report в пресс-центре ГПС сообщили, что лечение полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, помещенных в госпиталь службы, продолжается.

Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, принимаются все необходимые меры для восстановления их здоровья и возвращения на службу в кратчайшие сроки.

Отметим, что 30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате трагедии погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

Имена погибших:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

- майор Мурад Яшар оглу Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев

- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.