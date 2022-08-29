В городе Лачыне, селах Забух и Сус проводятся работы по очистке территории от мин

Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской армии выполняют задачи по инженерному обеспечению в городе Лачын, селах Забух и Сус.

Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской армии выполняют задачи по инженерному обеспечению в городе Лачыне, селах Забух и Сус.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Работы по очистке этих территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов выполняются высокопрофессионально.

Основные усилия направлены на обнаружение и обезвреживание взрывчатых веществ и мин-ловушек, изготовленных комбинированно кустарным способом, при строгом соблюдении правил техники безопасности, отметили в ведомстве.