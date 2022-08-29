О нас

В городе Лачыне, селах Забух и Сус проводятся работы по очистке территории от мин

В городе Лачыне, селах Забух и Сус проводятся работы по очистке территории от мин Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской армии выполняют задачи по инженерному обеспечению в городе Лачын, селах Забух и Сус.
Армия
29 августа 2022 г. 11:34
В городе Лачыне, селах Забух и Сус проводятся работы по очистке территории от мин

Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской армии выполняют задачи по инженерному обеспечению в городе Лачыне, селах Забух и Сус.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Работы по очистке этих территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов выполняются высокопрофессионально.

Основные усилия направлены на обнаружение и обезвреживание взрывчатых веществ и мин-ловушек, изготовленных комбинированно кустарным способом, при строгом соблюдении правил техники безопасности, отметили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоEngineering support measures implemented in Lachin city, Zabukh and Sus villages
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhəri, Zabux və Susda tələ minaların aşkarlanmasına başlanılıb

Экслюзивные новости

Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi