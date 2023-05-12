О нас

В городе Конья завершились учения "Анатолийский орел-2023"

В городе Конья завершились учения "Анатолийский орел-2023" В городе Конья Турецкой Республики завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел-2023".
Армия
12 мая 2023 г. 20:09
В городе Конья завершились учения Анатолийский орел-2023

В городе Конья Турецкой Республики завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел-2023".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Гостям был представлен итоговый брифинг о ходе учений, выполненных задачах и достигнутых результатах.

Было отмечено, что основное внимание в ходе учений было уделено повышению профессионального уровня пилотов, в том числе инженерно-технического состава, практическому использованию авиационной техники и других военных средств.

По оценке руководства учений, все поставленные в ходе учений цели были достигнуты.

Отметим, что на международных учениях наша страна была представлена военнослужащими ВВС Азербайджана и штурмовиками "Су-25".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAnatolian Eagle - 2023 exercises end in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Фото“Anadolu Qartalı - 2023” təlimi başa çatıb

Другие новости из категории

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии из артиллерийских установок
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии из артиллерийских установок
12 мая 2023 г. 19:42
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
12 мая 2023 г. 18:05
Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории
ФотоТурецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории
12 мая 2023 г. 17:45
Турция ведет переговоры с Азербайджаном и Пакистаном по поводу самолетов Hurkush
Турция ведет переговоры с Азербайджаном и Пакистаном по поводу самолетов Hurkush
12 мая 2023 г. 16:41
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военной медицины
ФотоАзербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военной медицины
12 мая 2023 г. 15:08
Минобороны: Совершив очередную провокацию, армянская сторона вновь обостряет обстановку
Минобороны: Совершив очередную провокацию, армянская сторона вновь обостряет обстановку
12 мая 2023 г. 14:21
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Минобороны Азербайджана: Вооруженные силы Армении используют ударные БПЛА
Минобороны Азербайджана: Вооруженные силы Армении используют ударные БПЛА
12 мая 2023 г. 14:07
В Отдельной общевойсковой армии прошли сборы
ФотоВ Отдельной общевойсковой армии прошли сборы
12 мая 2023 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi