В городе Конья завершились учения "Анатолийский орел-2023"

В городе Конья Турецкой Республики завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел-2023".

В городе Конья Турецкой Республики завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел-2023".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Гостям был представлен итоговый брифинг о ходе учений, выполненных задачах и достигнутых результатах.

Было отмечено, что основное внимание в ходе учений было уделено повышению профессионального уровня пилотов, в том числе инженерно-технического состава, практическому использованию авиационной техники и других военных средств.

По оценке руководства учений, все поставленные в ходе учений цели были достигнуты.

Отметим, что на международных учениях наша страна была представлена военнослужащими ВВС Азербайджана и штурмовиками "Су-25".