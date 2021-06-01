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В Горадизе задержан пытавшийся нарушить границу Азербайджана 

В Горадизе задержан пытавшийся нарушить границу Азербайджана  Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия в области обеспечения надежной охраны государственной границы Азербайджана, противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Армия
1 июня 2021 г. 11:04
В Горадизе задержан пытавшийся нарушить границу Азербайджана 

Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия в области обеспечения надежной охраны государственной границы Азербайджана, противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report из пресс-службы Государственной пограничной службы, в последние дни в результате бдительности сотрудников ГПС была пресечена контрабанда в Азербайджан 12 кг 754 г наркотических веществ.

22 мая на территории пограничной заставы "Горадиз" погранвойск ГПС близ села поселка Горадиз Физулинского района пограннарядом был замечен неизвестный, пытавшийся незаконно пересечь госграницу из Ирана в Азербайджан. Нарушитель границы не подчинился приказу остановиться и был задержан при попытке бегства.

Было установлено, что задержанным является гражданин Ирана Зиярети Джавид Хейрулла оглы 1978 г.р., при осмотре имевшегося у него пакета в нем были обнаружены и изъяты 2 кг 964 г наркотических веществ (2 950 г марихуаны и 14 г "мидракс" в форме 283 шт жидкости).

24 мая в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГПС и оперативно-розыскного управления Южного территориального Главного таможенного управления, на служебной территории погранзаставы вблизи села Шахсеван-1 Бейлаганского района в бесхозном пакете было обнаружено и изъято 5 кг 480 г наркотических средств (2 065 г марихуаны, 1 710 г героина и 1 620 г метамфетамина).

На следующий день на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" пограничный войск ГПС на служебной территории погранзаставы близ села Аманкенд Биласуварского района пограннарядом был обнаружен 1 черный пакет, внутри которого находились 4 кг 310 г наркотических веществ (679 г героина, 577 г метамфетамина, 3054 г марихуаны).

По фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHoradizdə Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd göstərən şəxs saxlanıldı

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