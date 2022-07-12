В годовщину Товузских боев организован медиа-тур в воинскую часть

В связи со второй годовщиной Товузских боев для представителей СМИ был организован медиа-тур в №-скую воинскую часть Министерства обороны Азербайджана, расположенную в Товузском районе.

В связи со второй годовщиной Товузских боев для представителей СМИ был организован медиа-тур в №-скую воинскую часть Министерства обороны Азербайджана, расположенную в Товузском районе.

Как передает западное бюро Report, участники медиа-тура ознакомились с условиями, созданными в воинской части, пронаблюдали за службой солдат и офицеров.

Представителям СМИ сообщили, что в воинской части еду готовят специальные повара, для стирки постельных принадлежностей и одежды работает прачечная, к хозяйственным работам в части привлечены гражданские лица.

Затем участники медиа-тура ознакомились с процессом ежедневных учений артиллеристов.

Под конец медиа-тура были посещены посты воинской части, размещенные на различных высотах, журналистам рассказали о созданных там условиях.

Отметим, что с полудня 12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня с целью захвата позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, совершили очередную военную провокацию, обстреляв наши позиции из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, минометов и других артиллерийских установок.

12 июля наблюдалось перемещение бронетехники и живой силы вооруженных сил Армении. В тот же день противник предпринял крупномасштабную провокацию на государственной границе. Однако эта провокация противника была предотвращена, его опорные пункты, сотни военнослужащих были уничтожены.

12 военнослужащих Азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, рядовой-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде, сержант-сверхсрочник Вугар Садыгов, рядовой-сверхсрочник Назим Исмаилов, старший рядовой Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдамиров героически погибли.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года Полад Гашимов и Ильгар Мирзоев были удостоены звания Национальных героев Азербайджана.