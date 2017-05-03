В Главном клиническом госпитале Вооруженных сил прошла научно-практическая конференция

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Баку. 3 мая REPORT.AZ/ В Главном клиническом госпитале Вооруженных сил проведена научно-практическая конференция на тему "Современный подход к человеческой генетике".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие академик Университета Южной Калифорнии Владимир Зельман, академик Мэрилендского университета Роалд Сагдеев, сотрудник Лос-анджелесского университета Наталья Пастушенко, сотрудник Московского государственного университета Елена Попова и азербайджанские специалисты.

В ходе конференции состоялся широкий обмен мнениями по различным аспектам проблем формирования человеческой генетики, определению направлений сотрудничества между ученными и специалистами в этой области, молекулярной биологии, молекулярной диагностике, медицинской генетике, исследованию проблем генной терапии и изучению возможностей применения новых технологий в медицине, а также по другим вопросам.