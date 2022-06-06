В Главном клиническом госпитале Минобороны состоялась научно-практическая конференция

В Главном клиническом госпитале Министерства обороны состоялась научно-практическая конференция терапевтического профиля на тему “COVID-19 в Вооруженных силах - вчера, сегодня, завтра”, организованная отделом медицинской профилактики и экологии Медицинско

В Главном клиническом госпитале Министерства обороны состоялась научно-практическая конференция терапевтического профиля на тему “COVID-19 в Вооруженных силах - вчера, сегодня, завтра”, организованная отделом медицинской профилактики и экологии Медицинского управления.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь в боях за свободу нашей Родины, прозвучал Государственный гимн.

На конференции были заслушаны доклады медицинских работников, посвященные диагностике, принципам лечения COVID-19 и другим тематикам. Было отмечено, что в целях предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджанской Армии в координации с Министерством здравоохранения и Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями были приняты неотложные меры, и в настоящее время работа в этом направлении продолжается.

В заключение врачам и медицинским работникам, отличившимся в мероприятиях по борьбе с COVID-19, были вручены почетные грамоты.