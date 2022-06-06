О нас

В Главном клиническом госпитале Минобороны состоялась научно-практическая конференция

В Главном клиническом госпитале Минобороны состоялась научно-практическая конференция В Главном клиническом госпитале Министерства обороны состоялась научно-практическая конференция терапевтического профиля на тему “COVID-19 в Вооруженных силах - вчера, сегодня, завтра”, организованная отделом медицинской профилактики и экологии Медицинско
Армия
6 июня 2022 г. 10:47
В Главном клиническом госпитале Минобороны состоялась научно-практическая конференция

В Главном клиническом госпитале Министерства обороны состоялась научно-практическая конференция терапевтического профиля на тему “COVID-19 в Вооруженных силах - вчера, сегодня, завтра”, организованная отделом медицинской профилактики и экологии Медицинского управления.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь в боях за свободу нашей Родины, прозвучал Государственный гимн.

На конференции были заслушаны доклады медицинских работников, посвященные диагностике, принципам лечения COVID-19 и другим тематикам. Было отмечено, что в целях предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджанской Армии в координации с Министерством здравоохранения и Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями были приняты неотложные меры, и в настоящее время работа в этом направлении продолжается.

В заключение врачам и медицинским работникам, отличившимся в мероприятиях по борьбе с COVID-19, были вручены почетные грамоты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоScientific-practical conference held at Azerbaijani Defense Ministry's Main Clinical Hospital
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "COVID-19 xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə işlər davam etdirilir"

Экслюзивные новости

В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi