В Геранбойском районе проходит церемония прощания с шехидом Эльшадом Сулеймановым, погибшим в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе 19-20 сентября.
Как сообщает западное бюро Report, тело шедиха было доставлено в поселок Гызылхаджылы Геранбойского района.
Церемония прощания проходит в доме шехида с участием членов семьи, родственников, сослуживцев погибшего, представителей местной исполнительной власти, госучреждений, правоохранительных органов, и местных жителей.
После церемонии тело шехида будет похоронено на кладбище села Балакюрд.
Отметим, шехид Эльшад Сулейманов был женат, у него остались семилетний сын и пятилетняя дочь.