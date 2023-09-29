В Геранбойском районе проходит церемония прощания с шехидом Эльшадом Сулеймановым

В Геранбойском районе проходит церемония прощания с шехидом Эльшадом Сулеймановым, погибшим в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе 19-20 сентября.

В Геранбойском районе проходит церемония прощания с шехидом Эльшадом Сулеймановым, погибшим в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе 19-20 сентября.

Как сообщает западное бюро Report, тело шедиха было доставлено в поселок Гызылхаджылы Геранбойского района.

Церемония прощания проходит в доме шехида с участием членов семьи, родственников, сослуживцев погибшего, представителей местной исполнительной власти, госучреждений, правоохранительных органов, и местных жителей.

После церемонии тело шехида будет похоронено на кладбище села Балакюрд.

Отметим, шехид Эльшад Сулейманов был женат, у него остались семилетний сын и пятилетняя дочь.