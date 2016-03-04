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    В гарнизонах Государственной пограничной службы пройдут "Родительские дни"

    Родители смогут отметить праздник Новруз вместе со своими детьми

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз в гарнизонах Государственной пограничной службы (ГПС) пройдут "Родительские дни". 

    Как сообщает Report, родители смогут отметить праздник вместе со своими детьми, а также поближе познакомиться с бытовыми условиями, созданными для пограничников.

    Отметим, что "Родительские дни" пройдут 19 марта с 10:00 в гарнизонах ГПС в Баку, Нахчыване, Горадизе, Гёйтепе, Лянкяране, Худате, Шеки, Загатале и Евлахе. 

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